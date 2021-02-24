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Появилось видео, как в Киеве на женщину упала глыба льда

Автор: Даша Харченко

Патрульная полиция Киева обнародовала видео с места происшествия, когда в центре Киева на женщину упала глыба льда с крыши дома. Тогда женщину госпитализировали.

Видео появилось на странице полиции в Facebook.

Инцидент произошел 22 февраля на улице Прорезная.

"В городе работают инспекторы по благоустройству: за неочищенные крыши, неубранный снег и другие невыполненные работы штраф может составлять 1700 гривен", - говорится в сообщении полиции.

Напомним, 22 февраля в центре Киева на женщину, которая пыталась пройти под домом несмотря на оградительную ленту, упала глыба льда. Ее госпитализировала карета скорой медицинской помощи.

После этого в патрульной полиции Киева призывали людей придерживаться ряда советов, чтобы не стать жертвой сосулек.

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