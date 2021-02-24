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З'явилося відео, як у Києві на жінку впала брила льоду

Автор: Даша Харченко

Патрульна поліція Києва оприлюднила відео з місця події, коли у центрі Києва на жінку впала брила льоду з даху будинку. Тоді жінку госпіталізували.

Відео з’явилось на сторінці поліції у Facebook.

Інцидент стався 22 лютого на вулиці Прорізна.

"У місті працюють інспектори з благоустрою: за неочищені дахи, неприбраний сніг та інші невиконані роботи штраф може становити 1700 гривень", - йдеться у повідомленні поліції.

Нагадаємо, 22 лютого у центрі Києва на жінку, яка намагалася пройти під будинком попри огороджувальну стрічку, впала брила льоду. Її госпіталізувала карета швидкої медичної допомоги.

Після цього у патрульній поліції Києва закликали людей дотримуватись низки порад, щоб не стати жертвою бурульок.

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