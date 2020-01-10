Фото: авиакатастрофа в Иране (twitter.com/CGTNOfficial)

Иран заявляет о трудностях с расшифровкой самописцев

В сети появилось видео с черным ящиком самолета МАУ, который 8 января разбился в Иране. Соответствующее видео распространил иранский телеканал IRNN.

Сообщается, что на данном видео запечатлены черные ящики самолета МАУ. Кроме того, глава Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде заявил, что будет трудно получить данные бортовых самописцев из-за повреждений.

Он также в очередной раз заявил, что авиакатастрофа МАУ произошла не в результате ракетного удара.

New video from Iranian TV purportedly showing flight data recorder and cockpit voice recorder of the downed Ukrainian plane. Memory cards of both devices are said to be "intact" pic.twitter.com/8LJGIFpPng — BBC Monitoring (@BBCMonitoring) January 10, 2020

Напомним, ранее представитель властей Ирана заявил, что расследование авиакатастрофы самолета МАУ может занять от одного до двух лет. Также сообщалось, что Тегеран намерен самостоятельно получить данные самописцев, что может занять до двух месяцев.

До этого стало известно, что Иран и Украина договорились о совместной расшифровке черных ящиков. В то же время ход расследования проконтролируют судебные власти Ирана.

Авиакатастрофа под Тегераном произошла рано утром 8 января 2020 года. Авиалайнер Boeing 737 авиакомпании МАУ выполнял международный рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев, однако после взлета связь с ним прервалась. Самолет упал в 15 км от аэропорта вылета, погибли все 167 пассажиров и 9 членов экипажа.