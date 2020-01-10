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Иран назвал сроки расследования авиакатастрофы МАУ

Новости » Политика     10.01.2020 - 12:03
Иран назвал сроки расследования авиакатастрофы МАУ
Фото: авиакатастрофа в Иране (twitter.com/CGTNOfficial)

Расследование может продлиться до двух лет

Расследование авиакатастрофы самолета МАУ в Иране может занять от одного до двух лет. Об этом заявил официальный представитель властей Ирана, передает Reuters.

По его словам, расследование авиакатастрофы в Иране может занять до двух лет. Он также отметил, что расшифровка черных ящиков продлится один-два месяца, и Тегеран предпочел бы самостоятельно проводить расшифровку.

В то же время представитель иранских властей подчеркнул, что данные черных ящиков при необходимости могут отправить в Украину, Канаду, Францию или Россию.

Напомним, ранее сообщалось, что Иран и Украина договорились о совместной расшифровке черных ящиков.

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на заявления мировых лидеров о том, что самолет МАУ сбила иранская ракета. По его словам, комиссия по расследованию причин катастрофы продолжает работу с привлечением украинских специалистов. Он также выразил надежду, что Тегеран предоставит украинской стороне всю информацию для объективного расследования, и заявил, что версия о ракете не исключается.

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