Черные ящики украинского самолета могут вскрыть сегодня

Фото: авиакатастрофа в Иране (twitter.com/CGTNOfficial)

Иранский чиновник заявил, что черные ящики вскроют сегодня, 10 января

Черные ящики потерпевшего в Иране катастрофу украинского самолета будут вскрыты 10 января. Об этом сообщил глава отдела расследования происшествий Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резайефар, передает агентство IRNA.

По его словам, черные ящики будут вскрыты сегодня в лаборатории аэропорта Мехрабад.

Напомним, в рамках расследования авиакатастрофы самолета МАУ специалисты Ирана и Украины договорились о совместной расшифровке черных ящиков. Стороны договорились о совместном расследовании и извлечении данных из бортовых самописцев. Также сообщается, что ход расследования проконтролируют судебные власти Ирана.

В то же время Reuters со ссылкой на иранских чиновников отмечает, что расследование может занять от одного до двух лет. Он также заявил, что Иран предпочитает самостоятельно расшифровать черных ящиков, но может при необходимости отправить данные в Россию, Канаду, Францию или Украину, поскольку Тегеран заключил соглашения с этими странами.

Ранее в Иране заявили, что оба черных ящика с разбившегося самолета повреждены. При этом в устройствах сохранились блоки памяти, однако на них заметны физические повреждения.

Также сообщалось, что официальный Тегеран не отказывался от возможной передачи черных ящиков компании Boeing, а сообщения в СМИ были неверными.