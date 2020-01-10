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Иран и Украина договорились о совместной расшифровке черных ящиков, - Bloomberg

Новости » Политика     10.01.2020 - 10:47
Иран и Украина договорились о совместной расшифровке черных ящиков, - Bloomberg
Фото: авиакатастрофа в Иране (twitter.com/CGTNOfficial)        

Расследование авиакатастрофы проконтролируют власти Ирана

В рамках расследования авиакатастрофы самолета МАУ специалисты Ирана и Украины договорились о совместной расшифровке черных ящиков. Об этом сообщает Bloomberg.

Сообщается, что стороны договорились о совместном расследовании и извлечении данных из бортовых самописцев. Также сообщается, что ход расследования проконтролируют судебные власти Ирана.

В то же время Reuters со ссылкой на иранских чиновников отмечает, что расследование может занять от одного до двух лет. Он также заявил, что Иран предпочитает самостоятельно расшифровать черных ящиков, но может при необходимости отправить данные в Россию, Канаду, Францию или Украину, поскольку Тегеран заключил соглашения с этими странами.

Напомним, ранее в Иране заявили, что оба черных ящика с разбившегося самолета повреждены. При этом в устройствах сохранились блоки памяти, однако на них заметны физические повреждения.

Также сообщалось, что официальный Тегеран не отказывался от возможной передачи черных ящиков компании Boeing, а сообщения в СМИ были неверными.

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