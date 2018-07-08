Появилось первое видео спасательной операции в Таиланде

Операция продолжалась несколько часов до наступления темноты

Появились видеозаписи из Таиланда, где местные спасатели и иностранные дайверы проводят сложную операцию по спасению членов школьной футбольной команды из затопленной пещеры. Корреспондент BBC опубликовала их в своем Twitter.

Операция продолжалась несколько часов до наступления темноты. Поэтому первые машины скорой помощи стали покидать полевой лагерь еще днем.

Известно, что первыми из пещеры эвакуировали тех школьников, кто потерял больше всего сил за время вынужденного пребывания в неволе.

Now we have an ambulance pulling up towards the cave again pic.twitter.com/t5Xktz7ASs — Helier Cheung (@HelierCheung) July 8, 2018

Дайверы помогали им пробраться через небольшие галереи, затопленные водой. Это был единственный путь наружу.

Ambulance going up. Fourth I’ve seen in this short amount of time. pic.twitter.com/ADl47EHYCg — Helier Cheung (@HelierCheung) July 8, 2018

Напомним, раннее сообщалось, что операцию по спасению детей из пещеры в Таиланде приостановили на 10 часов.

Сегодня, 8 июля, в Таиланде спасатели вызволили из пещеры уже детей.