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Появилось первое видео спасательной операции в Таиланде

НовостиПроисшествия    08.07.2018 - 21:44
Фото: спасательная операция в Тайланде (twitter.com/Independent)
Фото: спасательная операция в Тайланде (twitter.com/Independent)

Операция продолжалась несколько часов до наступления темноты

Появились видеозаписи из Таиланда, где местные спасатели и иностранные дайверы проводят сложную операцию по спасению членов школьной футбольной команды из затопленной пещеры. Корреспондент BBC опубликовала их в своем Twitter.

Операция продолжалась несколько часов до наступления темноты. Поэтому первые машины скорой помощи стали покидать полевой лагерь еще днем.
Известно, что первыми из пещеры эвакуировали тех школьников, кто потерял больше всего сил за время вынужденного пребывания в неволе.

 

Дайверы помогали им пробраться через небольшие галереи, затопленные водой. Это был единственный путь наружу.

 

Напомним, раннее сообщалось, что операцию по спасению детей из пещеры в Таиланде приостановили на 10 часов.

Сегодня, 8 июля, в Таиланде спасатели вызволили из пещеры уже детей.

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Теги публикации: таиланд, спасатели  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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