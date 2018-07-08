З'явилося перше відео рятувальної операції в Таїланді

Операція тривала кілька годин до настання темряви

З'явилися відеозаписи з Таїланду, де місцеві рятувальники та іноземні дайвери проводили операцію з порятунку членів шкільної футбольної команди із затопленої печери. Кореспондент BBC опублікувала їх у своєму Twitter.

Операція тривала кілька годин до настання темряви. Тому перші авто швидкої допомоги стали залишати польовий табір ще вдень.

Відомо, що першими з печери евакуювали тих школярів, які втратили найбільше сил за час вимушеного перебування в неволі.

Now we have an ambulance pulling up towards the cave again pic.twitter.com/t5Xktz7ASs — Helier Cheung (@HelierCheung) July 8, 2018

Дайвери допомагали їм пробратися через невеликі галереї, затоплені водою. Це був єдиний шлях назовні.

Ambulance going up. Fourth i've seen in this short amount of time. pic.twitter.com/ADl47EHYCg — Helier Cheung (@HelierCheung) July 8, 2018

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що операцію з порятунку дітей з печери в Таїланді призупинили на 10 годин.

Сьогодні, 8 липня, в Таїланді рятувальники визволили з печери вже дітей.