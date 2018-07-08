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Інтерв'ю

З'явилося перше відео рятувальної операції в Таїланді

НовиниНадзвичайні події    08.07.2018 - 21:44
Фото: рятувальна операція в Таїланді (twitter.com/Independent)
Фото: рятувальна операція в Таїланді (twitter.com/Independent)

Операція тривала кілька годин до настання темряви

З'явилися відеозаписи з Таїланду, де місцеві рятувальники та іноземні дайвери проводили операцію з порятунку членів шкільної футбольної команди із затопленої печери. Кореспондент BBC опублікувала їх у своєму Twitter.

Операція тривала кілька годин до настання темряви. Тому перші авто швидкої допомоги стали залишати польовий табір ще вдень.
Відомо, що першими з печери евакуювали тих школярів, які втратили найбільше сил за час вимушеного перебування в неволі.

 

Дайвери допомагали їм пробратися через невеликі галереї, затоплені водою. Це був єдиний шлях назовні.

 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що операцію з порятунку дітей з печери в Таїланді призупинили на 10 годин.

Сьогодні, 8 липня, в Таїланді рятувальники визволили з печери вже дітей.

У Таїланді рятувальники визволили з печери ще двох дітей Рятувальники визволили перших двох дітей з печери в Таїланді
Теги публікації: таиланд, спасатели  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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