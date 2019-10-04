Появилось первое видео с места крушения самолета во Львове

Фото: авария самолета во Львове twitter.com/MVS_UA)

В результате аварии самолета во Львове погибли 5 человек

Появилось первое видео с места аварии грузового самолета в Львове, в результате которого погибли 5 человек. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Кроме того, в результате аварии пострадали три человека, у одного из них тяжелое состояние.

Отметим, что врачи рассказали о состоянии пострадавших в результате авиакатстрофы. Как сообщается, двое пациентов уже прооперированы, они остаются в отделении неотложной помощи. Еще один пациент, состояние которого тяжелое, сейчас в операционной.

У пациентов такие травмы: скелетные травмы, перелом плечевой кости, перелом костей таза с вывихом. У третьего пациента многочисленные повреждения - черепно-мозговая травма, ушиб грудной клетки, также открытый перелом конечности.

Напомним, что по факту аварии самолета во Львове полиция открыла уголовное производство.

Добавим, что сегодня вблизи международного аэропорта "Львов" совершил аварийную посадку военный самолет Ан-12. Самолет исчез с радаров за 13 км до аэропорта. Спасатели обнаружили Ан-12 за 1,5 км до взлетно-посадочной полосы. РБК-Украина писало, что Государственная служба по чрезвычайным ситуациям опубликовала фото с места крушения самолета.