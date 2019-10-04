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З'явилось перше відео з місця аварії літака у Львові

Новини » Надзвичайні події    04.10.2019 - 13:46
З'явилось перше відео з місця аварії літака у Львові
Фото: аварія літака у Львові (twitter.com/MVS_UA)

В результаті аварії літака у Львові загинули 5 людей

З'явилось перше відео з місця аварії вантажного літака у Львові, в результаті якого загинули 5 людей. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Крім того, в результаті аварії постраждали троє людей, один з них має важкий стан.

Зазначимо, що лікарі розповіли про стан постраждалих в результаті авіакатстрофи. Як повідомляється, двоє пацієнтів уже прооперовані, вони залишаються у відділенні невідкладної допомоги. Ще один пацієнт, стан якого найважчий, зараз в операційній.

У паціентів такі травми: скелетні травми, перелом плечової кістки, перелом кісток тазу зі звихом. У третього пацієнта численні ушкодження - черепно-мозкова травма, забій грудної клітки, також відкритий перелом кінцівки.

Нагадаємо, що за фактом аварії літака у Львові поліція відкрила кримінальне провадження.

Додамо, що сьогодні поблизу міжнародного аеропорту "Львів" здійснив аварійну посадку військовий літак Ан-12. Літак зник з радарів за 13 км до аеропорту. Рятувальники виявили Ан-12 за 1,5 кілометрів до злітно-посадкової смуги. РБК-Україна писало, що Державна служба з надзвичайних ситуацій опублікувала фото з місця аварії літака.

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