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Появилось фото задержанного на мосту Метро минера

Новости » Происшествия    18.09.2019 - 20:24
Появилось фото задержанного на мосту Метро минера
Фото: задержанный минер (twitter.com/AvakovArsen)

Аваков опубликовал фото задержанного

Появилось фото с места спецоперации по задержанию мужчины, который угрожал подорвать мост Метро в Киеве. Фото в своем Twitter опубликовал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

В частности, Аваков поблагодарил полицейских за задержание минера.

"Все хорошо! Мост не взорвут. Минер задержан. Все живы", - подписал глава МВД Украины опубликованное фото.

Появилось фото задержанного на мосту Метро минера

Напомним, ранее начальник полиции Киева Андрей Крищенко заявил, что киевский мост Метро угрожал подорвать бывший военный. Он также отметил, что у задержанного некоторое время назад уже изымалась взрывчатка и боеприпасы.

Также известно, что в отношении задержанного уже открыто уголовное дело за подготовку к совершению террористического акта. По словам Крищенко, ему грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

Сегодня ближе к вечеру в столичную полицию начали поступать сообщения о том, что на мосту Метро мужчина открыл стрельбу и угрожал подорвать мост. В результате этого полностью остановилось движение, в том числе поездов метро. Из-за этого в прилегающих районах образовались пробки.

В спецоперации на мосту Метро было задействовано 350 правоохранителей, - Крищенко
Новости Украины КиевметромостАрсен Аваков
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