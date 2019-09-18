З'явилося фото затриманого на мосту Метро мінера

Фото: затриманий мінер (twitter.com/AvakovArsen)

Аваков опублікував фото затриманого

З'явилося фото з місця спецоперації із затримання чоловіка, який погрожував підірвати міст Метро у Києві. Фото у своєму Twitter опублікував міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

Зокрема, Аваков подякував поліцейським за затримання мінера.

"Все добре! Міст не підірвуть. Мінер затриманий. Всі живі", - підписав глава МВС України опубліковане фото.

Нагадаємо, раніше начальник поліції Києва Андрій Крищенко заявив, що київський міст Метро погрожував підірвати колишній військовий. Він також зазначив, що у затриманого деякий час тому вже вилучалася вибухівку та боєприпаси.

Також відомо, що стосовно затриманого вже порушено кримінальну справу за підготовку до вчинення терористичного акту. За словами Крищенка, йому загрожує покарання аж до довічного ув'язнення.

Сьогодні ближче до вечора до столичної поліції почали надходити повідомлення про те, що на мосту Метро чоловік відкрив стрілянину і погрожував підірвати міст. В результаті цього повністю зупинився рух, в тому числі поїздів метро. Через це в прилеглих районах утворилися пробки.

