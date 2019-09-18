ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

З'явилося фото затриманого на мосту Метро мінера

Новини » Надзвичайні події    18.09.2019 - 20:24
З'явилося фото затриманого на мосту Метро мінера
Фото: затриманий мінер (twitter.com/AvakovArsen)

Аваков опублікував фото затриманого

З'явилося фото з місця спецоперації із затримання чоловіка, який погрожував підірвати міст Метро у Києві. Фото у своєму Twitter опублікував міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

Зокрема, Аваков подякував поліцейським за затримання мінера.

"Все добре! Міст не підірвуть. Мінер затриманий. Всі живі", - підписав глава МВС України опубліковане фото.

З'явилося фото затриманого на мосту Метро мінера

Нагадаємо, раніше начальник поліції Києва Андрій Крищенко заявив, що київський міст Метро погрожував підірвати колишній військовий. Він також зазначив, що у затриманого деякий час тому вже вилучалася вибухівку та боєприпаси.

Також відомо, що стосовно затриманого вже порушено кримінальну справу за підготовку до вчинення терористичного акту. За словами Крищенка, йому загрожує покарання аж до довічного ув'язнення.

Сьогодні ближче до вечора до столичної поліції почали надходити повідомлення про те, що на мосту Метро чоловік відкрив стрілянину і погрожував підірвати міст. В результаті цього повністю зупинився рух, в тому числі поїздів метро. Через це в прилеглих районах утворилися пробки.

До спецоперації на мосту Метро було залучено 350 правоохоронців, - Крищенко
Новини України КиївметромостАрсен Аваков
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся