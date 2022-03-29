Появилось фото разрушенной Николаевской ОГА

Российские войска сегодня утром обстреляли здание Николаевской областной государственной администрации. В результате удара обрушилось несколько этажей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Николаевской областной военной администрации Виталия Кима.

На опубликованном фото видно, что было прямое попадание по зданию Николаевской ОГА, обрушилось несколько этажей. Кроме того, взрывной волной выбило стекла из окон.

Напомним, ранее спасатели сообщили, что из-под завалов удалось достать девятерых пострадавших, их передали медикам.

До этого Виталий Ким говорил, что под обстрел также попал жилой дом.

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