З'явилося фото зруйнованої Миколаївської ОДА

Російські війська сьогодні вранці обстріляли будівлю Миколаївської обласної державної адміністрації. В результаті удару обрушилося кілька поверхів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма.

На опублікованому фото видно, що було пряме попадання по будівлі Миколаївської ОГА, обрушилося кілька поверхів. Крім того, вибуховою хвилею вибило скло з вікон.

Нагадаємо, раніше рятувальники повідомили, що з-під завалів вдалося дістати дев'ятьох постраждалих, їх передали медикам.

До цього Віталій Кім говорив, що під обстріл також потрапив житловий будинок.

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