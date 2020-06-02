Появилось еще одно видео стрельбы на  "7-м километре" в Одессе

С места стрельбы на рынке "7-й километр" в Одессе появилось еще одно видео. На этот раз речь идет о записи с камеры наблюдения внутри магазина.

Видео с камеры наблюдения в Facebook опубликовал нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

На видео группа мужчин врывается в магазин, который арендует выходец с Ближнего Востока, и нападают на людей внутри него. Также на видео зафиксировано, как жертвы нападения достают пистолеты и открывают огонь, после чего нападавшие скрываются.

Сегодня утром группа неизвестных в масках ворвалась в магазин по продаже тканей, после чего прозвучали выстрелы. В результате инцидента пострадали двое выходцев из Сирии. У одного из них огнестрельные ранения и резаные раны лица, у второго - гематомы, сотрясение мозга и закрытая черепно-мозговая травма.

Напомним, ранее сообщалось, что полиция задержала десятерых причастных к стрельбе в Одессе, их доставили в отделение, открыто уголовное дело по статье хулиганство.

Также ранее было опубликовано видео этого конфликта, снятое с улицы.