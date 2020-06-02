З'явилося ще одне відео стрілянини на "7-му кілометрі" в Одесі

З місця стрілянини на ринку "7-й кілометр" в Одесі з'явилося ще одне відео. На цей раз мова йде про запис з камери спостереження всередині магазину.

Відео з камери спостереження в Facebook опублікував нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко.

На відео група чоловіків вривається до магазину, який орендує виходець із Близького Сходу, і нападають на людей всередині нього. Також на відео зафіксовано, як жертви нападу дістають пістолети і відкривають вогонь, після чого нападники зникають с місця злочину.

Сьогодні зранку група невідомих в масках увірвалася до магазину з продажу тканин, після чого пролунали постріли. В результаті інциденту постраждали двоє вихідців з Сирії. У одного з них вогнепальні поранення і різані рани обличчя, у другого - гематоми, струс мозку та закрита черепно-мозкова травма.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що поліція затримала десятьох причетних до стрілянини в Одесі, їх доставили до відділення, відкрито кримінальну справу за статтею хуліганство.

Також раніше було опубліковано відео цього конфлікту, зняте з вулиці.