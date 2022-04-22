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Появились видео с места и детали падения самолета Ан-26

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Запорожская область, Пятница 22 апреля 2022 16:19
Появились видео с места и детали падения самолета Ан-26 Фото: появились видео с места и детали падения самолета Ан-26 (facebook.com/zoda.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

На борту самолета Ан-26, который упал сегодня в Запорожской области, было трое членов экипажа. Сейчас выясняются причины его падения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий представителя Зова Ивана Арефьева во время видеообращения.

"Сегодня утром в районе Михайловки Запорожской области упал самолет Ан-26. На месте сейчас работает Запорожская областная прокуратура, полиция, ГСЧС, выясняется, почему именно воздушное судно, осуществлявшее технический рейс, упало, предварительно зацепившись за электроопору. Что касается погибших, то на борту было три пилота: один погиб, а двое сейчас находятся в больнице.",- рассказал Арефьев.

Фото: самолет Ан-26 упал в Запорожской области (facebook.com/zoda.gov.ua)

Напомним, сегодня в Запорожской области упал самолет Ан-26, который выполнял технический рейс.

Впоследствии стало известно, что в результате падения самолета Ан-26 В Запорожской области есть погибший и двое раненых.

РБК-Украина собрало все что известно о крушении самолета в Запорожской области.

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