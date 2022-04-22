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Самолет Ан-26 упал в Запорожской области. Он выполнял техрейс: есть пострадавшие

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Запорожская область, Пятница 22 апреля 2022 10:24
Самолет Ан-26 упал в Запорожской области. Он выполнял техрейс: есть пострадавшие Фото: самолет Ан-26 упал в Запорожской области (wikipedia.org)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 22 апреля в Запорожской области упал самолет Ан-26, который выполнял технический рейс. Есть пострадавшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Запорожской ОВА.

"Сегодня утром в Вольнянском районе Запорожской области упал самолет АН-26. Воздушное судно выполняло технический рейс. Есть пострадавшие. Обстоятельства выясняются. Подробности позже", - говорится в сообщении.

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