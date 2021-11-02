Появились спутниковые снимки, подтверждающие наращивание войск РФ на границе с Украиной

Спутниковые снимки были сделаны Maxar Technologies 1 ноября и переданы Politico.

Они показывают скопления бронетанковых частей, танков и самоходной артиллерии вместе с наземными войсками в районе российского города Ельня недалеко от границы с Беларусью. Также, согласно новому анализу Jane's, войска РФ обнаружены в районе вокруг Брянска и Курска, недалеко от северной границы Украины - туда переместили технику 4-й танковой дивизии России.

"Подразделения снабжены основными боевыми танками Т-80У и самоходной артиллерийской установкой", - отмечает издание.

Подразделения начали движение в конце сентября из других районов России, где они обычно базируются.