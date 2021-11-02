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Появились спутниковые снимки, подтверждающие наращивание войск РФ на границе с Украиной

Автор: Наталья Скороход

Появились спутниковые снимки, которые подтверждают скопление войск Российской Федерации на границе с Украиной. Их опубликовало издание Politico.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Спутниковые снимки были сделаны Maxar Technologies 1 ноября и переданы Politico.

Они показывают скопления бронетанковых частей, танков и самоходной артиллерии вместе с наземными войсками в районе российского города Ельня недалеко от границы с Беларусью. Также, согласно новому анализу Jane's, войска РФ обнаружены в районе вокруг Брянска и Курска, недалеко от северной границы Украины - туда переместили технику 4-й танковой дивизии России.

"Подразделения снабжены основными боевыми танками Т-80У и самоходной артиллерийской установкой", - отмечает издание.

Подразделения начали движение в конце сентября из других районов России, где они обычно базируются.

Напомним, что в Минобороны отрицают наращивание войск РФ на границе с Украиной. Там заявили, что это информационная провокация.

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