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З'явилися супутникові знімки, що підтверджують нарощування військ РФ на кордоні з Україною

Автор: Наталья Скороход

З'явилися супутникові знімки, які підтверджують скупчення військ Російської Федерації на кордоні з Україною. Їх опублікувало видання Politico.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Супутникові знімки були зроблені Maxar Technologies 1 листопада та передані Politico.

Вони показують скупчення бронетанкових частин, танків і самохідної артилерії разом з наземними військами в районі російського міста Єльня недалеко від кордону з Білоруссю. Також, згідно з новим аналізом, війська РФ виявлені в районі навколо Брянська і Курська, недалеко від північного кордону України - туди перемістили техніку 4-ї танкової дивізії Росії.

"Підрозділи забезпечені основними бойовими танками Т-80У і самохідною артилерійською установкою", - зазначає видання.

Підрозділи розпочали рух наприкінці вересня з інших районів Росії, де вони зазвичай базуються.

Нагадаємо, що у Міноборони заперечують нарощування військ РФ на кордоні з Україною. Там заявили, що це інформаційна провокація.

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