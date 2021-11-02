З'явилися супутникові знімки, що підтверджують нарощування військ РФ на кордоні з Україною

Супутникові знімки були зроблені Maxar Technologies 1 листопада та передані Politico.

Вони показують скупчення бронетанкових частин, танків і самохідної артилерії разом з наземними військами в районі російського міста Єльня недалеко від кордону з Білоруссю. Також, згідно з новим аналізом, війська РФ виявлені в районі навколо Брянська і Курська, недалеко від північного кордону України - туди перемістили техніку 4-ї танкової дивізії Росії.

"Підрозділи забезпечені основними бойовими танками Т-80У і самохідною артилерійською установкою", - зазначає видання.

Підрозділи розпочали рух наприкінці вересня з інших районів Росії, де вони зазвичай базуються.