З'явилися супутникові знімки, що підтверджують нарощування військ РФ на кордоні з Україною

З'явилися супутникові знімки, які підтверджують скупчення військ Російської Федерації на кордоні з Україною. Їх опублікувало видання Politico.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
Супутникові знімки були зроблені Maxar Technologies 1 листопада та передані Politico.
Вони показують скупчення бронетанкових частин, танків і самохідної артилерії разом з наземними військами в районі російського міста Єльня недалеко від кордону з Білоруссю. Також, згідно з новим аналізом, війська РФ виявлені в районі навколо Брянська і Курська, недалеко від північного кордону України - туди перемістили техніку 4-ї танкової дивізії Росії.
"Підрозділи забезпечені основними бойовими танками Т-80У і самохідною артилерійською установкою", - зазначає видання.
Підрозділи розпочали рух наприкінці вересня з інших районів Росії, де вони зазвичай базуються.
Нагадаємо, що у Міноборони заперечують нарощування військ РФ на кордоні з Україною. Там заявили, що це інформаційна провокація.