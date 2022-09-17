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Появились спутниковые снимки массового захоронения возле Изюма

Фото: спутник зафиксировал массовое захоронение возле Изюма (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Компания Maxar Technologies опубликовала спутниковые снимки, сделанные вблизи освобожденного Изюма Харьковской области. На них зафиксировано массовое захоронение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter компании.

Для сравнения Maxar Technologies показала сразу два фото. Первый снимок был сделан в марте 2022 года, а второй - в августе.

Фото: снимок с марта 2022 года (twitter.com/Maxar)

На втором изображении видно, что в зеленой зоне появилось кладбище. Могилы расположены в глубине, подальше от дороги.

Фото: снимок с августа 2022 года (twitter.com/Maxar)

Напомним, после деоккупации Изюма Харьковской области в лесу обнаружили более 400 могил. В городе также нашли пыточную оккупантов.

Президент Владимир Зеленский заявил, что российские войска в Изюме повторили преступления, ранее совершенные в Буче.

В ООН заявили, что направят на места массовых захоронений в Харьковской области специальную миссию.

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