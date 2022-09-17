Появились спутниковые снимки массового захоронения возле Изюма

Компания Maxar Technologies опубликовала спутниковые снимки, сделанные вблизи освобожденного Изюма Харьковской области. На них зафиксировано массовое захоронение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter компании.
Для сравнения Maxar Technologies показала сразу два фото. Первый снимок был сделан в марте 2022 года, а второй - в августе.
Фото: снимок с марта 2022 года (twitter.com/Maxar)
На втором изображении видно, что в зеленой зоне появилось кладбище. Могилы расположены в глубине, подальше от дороги.
Фото: снимок с августа 2022 года (twitter.com/Maxar)
Напомним, после деоккупации Изюма Харьковской области в лесу обнаружили более 400 могил. В городе также нашли пыточную оккупантов.
Президент Владимир Зеленский заявил, что российские войска в Изюме повторили преступления, ранее совершенные в Буче.
В ООН заявили, что направят на места массовых захоронений в Харьковской области специальную миссию.
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