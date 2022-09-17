З'явилися супутникові знімки масового поховання біля Ізюму

Компанія Maxar Technologies опублікувала супутникові знімки, зроблені поблизу звільненого Ізюма Харківської області. На них зафіксоване масове поховання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter компанії.
Для порівняння Maxar Technologies показала відразу два фото. Перший знімок був зроблений у березні 2022 року, а інший - у серпні.
Фото: знімок з березня 2022 року (twitter.com/Maxar)
На другому зображенні помітно, що у зеленій зоні з'явилося кладовище. Могили розташовані у глибині, далі від дороги.
Фото: знімок з серпня 2022 року (twitter.com/Maxar)
Нагадаємо, після деокупації Ізюму Харківської області у лісі виявили понад 400 могил. У місті також знайшли катівню окупантів.
Президент Володимир Зеленський заявив, що російські війська в Ізюмі повторили злочини, які раніше скоїли в Бучі.
В ООН заявили, що направлять на місця масових поховань у Харківській області спеціальну місію.
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