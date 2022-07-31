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З'явилися супутникові знімки колонії в Оленівці до та після теракту: важлива деталь

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Оленівка, Неділя 31 липня 2022 10:57
З'явилися супутникові знімки колонії в Оленівці до та після теракту: важлива деталь Фото: з'явилися супутникові знімки колонії в Оленівці до та після теракту (росЗМІ/ скрін відео)
Автор: Марія Кучерявець

Опубліковані нові супутникові знімки колонії в окупованій Оленівці до та після вбивства українських військових. На кадрах помітно, що будівлю підірвали зсередини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter американського журналіста Крістофера Міллера.

Він поділився супутниковими знімками компанії Maxar Technologies.

"Нові фото Оленівської в'язниці в окупованій Росією Донецької області України, де щонайменше 50 українських військовополонених було вбито під час нападу, який, за словами Києва - і попередні дані свідчать - здійснили російські війська", - написав журналіст.

Так, журналіст показав знімки супутника Maxar, ще до теракту (датовані 27 липня) та вже після трагедії (датовані 30 липня).

Як помітно з цих кадрів, дах барака, де були українські військові, розірвався зсередини, при цьому на будівлі немає жодних пошкоджень, властивих ракетній атаці з систем HIMARS.

Фото: супутникові знімки колонії в Оленівці до та після теракту (twitter.com/ChristopherJM)

Нещодавно стало відомо, що Росія погодилася запросити експертів ООН і Міжнародного Комітету Червоного Хреста в колонію на місце загибелі українських військовополонених в Оленівці після вимог України.

Нагадаємо, в ніч на 29 липня пролунав вибух на території колишньої виправної колонії окупованій Оленівці, де утримувалися українські військовополонені, виведені з заводу "Азовсталь".

В цьому Росія звинуватила ЗСУ, на що українська сторона вже спростувала звинувачення, навівши низку аргументів.

Попередньо, внаслідок теракту в Оленівці загинули щонайменше 50 українських полонених, Київ перевіряє списки жертв, які оприлюднили в РФ.

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