Выборы мэра Харькова завершились в один тур: данные экзит-пола

На выборах городского головы Харькова побеждает секретарь горсовета Игорь Терехов. По предварительным данным, за него проголосовали 53,8% избирателей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные экзит-пола компании New Image Marketing Group, в ходе которого было опрошено 7490 человек.

На втором месте бывший глава Харьковской ОГА Михаил Добкин, за которого отдали свои голоса 24,5% избирателей. Он баллотировался как самовыдвиженец.

Таким образом, второй тур на выборах, скорее всего, не потребуется и Терехов станет мэром Харькова.

Терехов исполняет обязанности городского головы после смерти Геннадия Кернеса. Он шел на выборы от политической партии "Блок Кернеса - Успешный Харьков!". Ему 54 года.

В 1990 году Терехов окончил Харьковский инженерно-строительный институт по специальности "Промышленное и гражданское строительство". В 1990-х годах работал на предприятиях, связанных с изготовлением кондиционеров.

Свой путь в мэрии начал в 1999 году. В 2006 году баллотировался в Верховную раду по списку блока "Наша Украина", однако в парламент не прошел.

В марте 2007 года он стал заместителем главы Харьковской облгосадминистрации. Тогда регионом руководил Арсен Аваков. Когда Авакова сменил Добкин, Терехов вернулся в горсовет. С апреля 2010 года он занимал должность заместителя городского головы, а с сентября 2015 года стал первым заместителем мэра.