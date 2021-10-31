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Выборы мэра Харькова завершились в один тур: данные экзит-пола

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Украина, Воскресенье 31 октября 2021 20:00
Выборы мэра Харькова завершились в один тур: данные экзит-пола Фото: Игорь Терехов победил на выборах мэра Харькова (www.facebook.com/ihor.terekhov)
Автор: Александр Белоус

На выборах городского головы Харькова побеждает секретарь горсовета Игорь Терехов. По предварительным данным, за него проголосовали 53,8% избирателей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные экзит-пола компании New Image Marketing Group, в ходе которого было опрошено 7490 человек.

На втором месте бывший глава Харьковской ОГА Михаил Добкин, за которого отдали свои голоса 24,5% избирателей. Он баллотировался как самовыдвиженец.

Таким образом, второй тур на выборах, скорее всего, не потребуется и Терехов станет мэром Харькова.

Выборы мэра Харькова завершились в один тур: данные экзит-пола

Терехов исполняет обязанности городского головы после смерти Геннадия Кернеса. Он шел на выборы от политической партии "Блок Кернеса - Успешный Харьков!". Ему 54 года.

В 1990 году Терехов окончил Харьковский инженерно-строительный институт по специальности "Промышленное и гражданское строительство". В 1990-х годах работал на предприятиях, связанных с изготовлением кондиционеров.

Свой путь в мэрии начал в 1999 году. В 2006 году баллотировался в Верховную раду по списку блока "Наша Украина", однако в парламент не прошел.

В марте 2007 года он стал заместителем главы Харьковской облгосадминистрации. Тогда регионом руководил Арсен Аваков. Когда Авакова сменил Добкин, Терехов вернулся в горсовет. С апреля 2010 года он занимал должность заместителя городского головы, а с сентября 2015 года стал первым заместителем мэра.

Всего на пост мэра Харькова претендовали десять кандидатов. Подробнее о каждом из них - в материале РБК-Украина.

В список избирателей было включено 1 млн 17 тыс. 584 человека. Официальные результаты голосования должны объявить до 12 ноября 2021 года.

Социологический опрос на выходе с избирательных участков (экзит-пол) проводился во время внеочередных выборов Харьковского городского головы 31 октября 2021 года. Исследование проводилось силами социологических центров "Нью Имидж Маркетинг Групп" и "Хьюман Ресерч", которые входят в состав Харьковской социологической сети, на заказ Харьковской областной организации Комитета избирателей Украины.

Метод опроса - имитация голосования, то есть анонимное заполнение анкет респондентами. После заполнения респонденты самостоятельно клали анкету в ящик, который имитировал урну для голосования. Вместе было опрошено 7490 человек.

Статистические погрешности с вероятностью 95% не будут превышать такие значения: для данных близких к 50% - 1,5, для данных близких к 25% - 1,3.

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Харьков Выборы
Кандидаты в мэры Харькова
Кандидаты в мэры Харькова
Рейтинг кандидатов
Рейтинг кандидатов
Будет ли второй тур
Будет ли второй тур