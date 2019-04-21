Появились результаты голосования на станции "Академик Вернадский"

По результатам выборов 2019 на избирательном участке на полярной станции "Академик Вернадский" перевес в голосах одержал действующий президент Петр Порошенко. Об этом говорится в сообщении гражданской сети ОПОРА в Facebook.

Сообщается, что в голосовании на полярной станции приняли участие 12 человек. Действующего президента Петра Порошенко поддержали 8 избирателей, Владимира Зеленского - 4.

Фото: результаты голосования на полярной станции (facebook.com/cn.opora)

Отметим, для голосования на президентских выборах на станции "Академик Вернадский" был создан специальный участок. На нем свой голос смогли отдать все участники 24-й Украинской антарктической экспедиции - 12 полярников, явка составила 100%. Главой участковой комиссии был начальник экспедиции Игорь Дикий.

Напомним, ранее сообщалось, что Порошенко получил большинство голосов украинцев в Австралии. Там в выборах приняли участие 99 человек, из которых 72 поддержали действующего президента.

По результатам Национального экзит-пола, на выборах лидирует Владимир Зеленский с 73,2% голосов, а 25,3% респондентов отдали голоса за Петра Порошенко.