ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Австралии полностью посчитали голоса на участке

Новости » Выборы 2019    21.04.2019 - 18:08
В Австралии полностью посчитали голоса на участке
Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

Согласно подсчетам голосов победил Петр Порошенко

В Австралии избирательные комиссии на участках, где завершилось голосование во втором туре выборов, полностью подсчитали голоса. По подсчетам результатов голосования победил действующий президент Украины Петр Порошенко, передает пресс-служба посольства Украины в стране.

Сообщается, что всего участие во втором туре выборов президента Украины приняли 99 человек. Из них Петра Порошенко поддержали 72 человека, Зеленского - 26. Один бюллетень был признан недействительным.

Напомним, первой страной, где стартовало голосование во втором туре выборов 2019, была Австралия. Так, на заграничном избирательном участке в Австралии выборы начались в 01:00 по киевскому времени в воскресенье. А завершать голосование на выборах президента будет участок в Сан-Франциско в 6:00 утра по Киеву 22 апреля.

Добавим, в первом туре за Владимира Зеленского отдали свои голоса 5 млн 714 тыс. 304 человек (30,24%), за Петра Порошенко - 3 млн 14 тыс. 609 (15,95%), Юлию Тимошенко - 2 млн 532 тыс. 452 (13,4%).

По окончательным результатам первого тура выборов 2019 на зарубежных участках победил действующий президент Украины Петр Порошенко. 

Голоса украинских избирателей на заграничном округе распределились следующим образом: Петр Порошенко - 38,93%; Владимир Зеленский - 26,01%; Анатолий Гриценко - 10,64%.

Отец Ассанжа просит экстрадировать сына в Австралию В Австралии умер пострадавший при стрельбе в Мельбурне
Выборы 2019 Выборы 2019: как проходит второй тур голосования Результаты выборов президента Украины
Новости Украины Порошенко Зеленский Австралия
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь