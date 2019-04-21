В Австралии полностью посчитали голоса на участке

Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

Согласно подсчетам голосов победил Петр Порошенко

В Австралии избирательные комиссии на участках, где завершилось голосование во втором туре выборов, полностью подсчитали голоса. По подсчетам результатов голосования победил действующий президент Украины Петр Порошенко, передает пресс-служба посольства Украины в стране.



Сообщается, что всего участие во втором туре выборов президента Украины приняли 99 человек. Из них Петра Порошенко поддержали 72 человека, Зеленского - 26. Один бюллетень был признан недействительным.

Напомним, первой страной, где стартовало голосование во втором туре выборов 2019, была Австралия. Так, на заграничном избирательном участке в Австралии выборы начались в 01:00 по киевскому времени в воскресенье. А завершать голосование на выборах президента будет участок в Сан-Франциско в 6:00 утра по Киеву 22 апреля.

Добавим, в первом туре за Владимира Зеленского отдали свои голоса 5 млн 714 тыс. 304 человек (30,24%), за Петра Порошенко - 3 млн 14 тыс. 609 (15,95%), Юлию Тимошенко - 2 млн 532 тыс. 452 (13,4%).

По окончательным результатам первого тура выборов 2019 на зарубежных участках победил действующий президент Украины Петр Порошенко.

Голоса украинских избирателей на заграничном округе распределились следующим образом: Петр Порошенко - 38,93%; Владимир Зеленский - 26,01%; Анатолий Гриценко - 10,64%.