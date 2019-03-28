Появились последние президентские рейтинги

Согласно данным последнего опроса перед выборами в Украине президентский рейтинг возглавляют Владимир Зеленский, Петр Порошенко и Юлия Тимошенко. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные совместного опроса фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива и Киевского международного института социологии.

Сообщается, что перед первым туром Зеленского готовы поддержать 28,5% среди тех, кто уже определился с выбором, Порошенко - 18,8%, Тимошенко - 13,3%. Далее с результатом 11,5% идет Юрий Бойко, Анатолий Гриценко (8,6%), Олег Ляшко (5,4), Игорь Смешко - (4,5), Александр Вилкул - (4,1%) и Руслан Кошулинский (1,8).

По данным опроса, Зеленский заручился поддержкой Южного региона, однако и в других регионах его рейтинг находится на уровне 16-19%.

Порошенко поддерживают 17% в Западном и 15% в Центральном регионах, на Юге 10% и 5% на Востоке. Тимошенко имеет относительно равномерную поддержку на Западе (11%), Юге (10%) и Центре (9%), однако на востоке ее рейтинг составляет 3%. Бойко поддерживают 25% респондентов на Востоке, 10% на Юге, 5% в Центре и 3% на Западе. Гриценко: 10% на Западе, 5,5% в Центре, 3% на Юге и 2% на Востоке. Поддержка Ляшко распределена равномерно - по 3-4% во всех регионах.

По данным опроса, Зеленский остается лидером среди молодежи, так как в возрастной категории до 30 лет за него готовы проголосовать 45% избирателей, далее поддержка снижается до 26% среди избирателей в возрасте 30-44 года, 12% - среди избирателей 45-59 лет и 6% - среди тех, кому за 60 лет.

Порошенко меньше всего поддерживает молодежь в возрасте до 30 лет (7%), а в остальных категориях поддержка на уровне 13-15%. Тимошенко молодежь в возрасте до 30 лет поддерживает на уровне 3%, а больше всего - избиратели от 45 лет и старше (12%).

Для этого рейтинга опросили 1600 респондентов во всех областях, кроме Крыма и оккупированного Донбасса. Опрос профинансировало посольство Нидерландов.