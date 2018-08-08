Появились подробности самоубийства военного в учебном центре "Десна"

Правоохранители нашли предсмертную записку погибшего, в которой он указывает о добровольном намерении уйти из жизни

Военная прокуратура Центрального региона Украины обнародовала информационное сообщение о гибели солдата срочной службы в Учебном центре “Десна”. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как отмечают в военной прокуратуре, 7 августа, около 20 часов 50 минут вечера, во время несения караульной службы на объединенных складах вооружения воинской части было обнаружено тело застреленного солдата срочной военной службы. Парню было 21 лет.



Правоохранители нашли предсмертную записку погибшего, в которой он указывает о добровольном намерении уйти из жизни.



"Военная прокуратура Деснянского гарнизона Центрального региона Украины осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве, начатом по факту гибели военнослужащего-срочника за ч. 1 ст. 115 УК Украины", - говорится в сообщении.

В настоящее время по указанному производству проводятся следственные действия.

Напомним, что ранее в Геническом районе Херсонской области обнаружили тело украинского моряка с огнестрельным ранением. Сообщалось, что морской пехотинец застрелился.

Также в июле в зоне ООС на боевом посту нашли тело солдата со смертельным огнестрельным ранением. Это военнослужащий из города Бердичева - 27-летний Александр Присяжный. По версии следствия, погибший совершил самоубийство.