В учебном центре "Десна" застрелился солдат-срочник

Причины самоубийства будут устанавливаться следствием

В учебном центре "Десна" солдат-срочник покончил жизнь самоубийством, застрелившись во время несения караульной службы. Об этом сообщает пресс-служба учебного центра.

Указано, что на месте происшествия работают правоохранители и ответственные лица, а причины самоубийства будут устанавливаться следствием.

"Солдат срочной службы одной из частей нашего Учебного центра совершил самоубийство во время несения караульной службы. Никаких предвестников беды не было - военнослужащий сделал очередной доклад о порядке на службе и застрелился", - говорится в сообщении.

Командование и весь личный состав учебного центра выражает соболезнования родным и близким военного.

Напомним, в мае в Геническом районе Херсонской области обнаружили тело украинского моряка с огнестрельным ранением. Сообщалось, что морской пехотинец застрелился.

В июле в зоне ООС, где выполняет боевую задачу 26 артиллерийская бригада, на боевом посту нашли тело солдата со смертельным огнестрельным ранением. Это военнослужащий из города Бердичева - 27-летний Александр Присяжный. По версии следствия, погибший совершил самоубийство.