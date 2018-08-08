З'явились подробиці щодо самогубства військового у навчальному центрі "Десна"

Правоохоронці знайшли передсмертну записку загиблого, у якій він вказує про добровільний намір піти з життя

Військова прокуратура Центрального регіону України оприлюднила інформаційне повідомлення щодо загибелі солдата строкової служби у Навчальному центрі “Десна”. Про це повідомляє прес-служба відомства.

Як зазначають у військовій прокуратурі, 7 серпня, близько 20 годин 50 хвилин вечора, під час несення вартової служби на об’єднаних складах озброєння військової частини було виявлено тіло застреленого солдата строкової військової служби. Хлопцю було 21 років.



Правоохоронці знайшли передсмертну записку загиблого, у якій він вказує про добровільний намір піти з життя.



"Військова прокуратура Деснянського гарнізону Центрального регіону України здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, розпочатому за фактом загибелі військовослужбовця-строковика за ч. 1 ст. 115 КК України", - йдеться у повідомленні.

Наразі по вказаному провадженню проводяться слідчі дії.

Нагадаємо, що раніше у Генічеському районі Херсонської області виявили тіло українського моряка з вогнепальним пораненням. Повідомлялося, що морський піхотинець застрелився.

Також у липні в зоні ООС на бойовому посту знайшли тіло солдата зі смертельним вогнепальним пораненням. Це військовослужбовець з міста Бердичева - 27-річний Олександр Присяжний. За версією слідства, загиблий вчинив самогубство.