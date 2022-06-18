UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Появились подробности ракетного удара по Кременчугу

Фото: глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин (facebook.com/pravdatutmedia)
Автор: Мария Кучерявец

Россияне запустили шесть ракет по Кременчугскому нефтеперерабатывающему заводу. И ударили еще двумя по ТЭЦ, пострадавших нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Полтавской ОВА Дмитрия Лунина в Telegram.

"6 российских ракет ударили по Кременчугскому нефтеперерабатывающему заводу, который и так не работал, и 2 ракеты - по ТЭЦ. К счастью, пострадавших нет. Враг атакует эти объекты не впервые. На месте работают спасатели", - информирует Лунин.

Он отметил, что Кременчугский НПЗ и ТЭЦ за время полномасштабной войны потерпели крупнейших атак и разрушений среди всей инфраструктуры Полтавской области.

Напомним, сегодня утром стало известно, что российские войска атаковали ракетами Кременчуг. Предварительно сообщалось, что враг выпустил от шести до восьми ракет попавших по нефтеперерабатывающему заводу и другим объектам инфраструктуры города.

Добавим, ранее россияне уже наносили удары ракетами по Кременчугскому НПЗ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КременчугНПЗракетный ударКременчугский НПЗ