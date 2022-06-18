Появились подробности ракетного удара по Кременчугу

"6 российских ракет ударили по Кременчугскому нефтеперерабатывающему заводу, который и так не работал, и 2 ракеты - по ТЭЦ. К счастью, пострадавших нет. Враг атакует эти объекты не впервые. На месте работают спасатели", - информирует Лунин.

Он отметил, что Кременчугский НПЗ и ТЭЦ за время полномасштабной войны потерпели крупнейших атак и разрушений среди всей инфраструктуры Полтавской области.

Напомним, сегодня утром стало известно, что российские войска атаковали ракетами Кременчуг. Предварительно сообщалось, что враг выпустил от шести до восьми ракет попавших по нефтеперерабатывающему заводу и другим объектам инфраструктуры города.

Добавим, ранее россияне уже наносили удары ракетами по Кременчугскому НПЗ.

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