RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

З'явилися подробиці ракетного удару по Кременчуку

Фото: голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін (facebook.com/pravdatutmedia)
Автор: Марія Кучерявець

Росіяни запустили шість ракет по Кременчуцькому нафтопереробному заводу. Та вдарили ще двома по ТЕЦ, постраждалих немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Полтавської ОВА Дмитра Луніна в Telegram.

"6 російських ракет ударили по Кременчуцькому нафтопереробному заводу, який і так не працював, та 2 ракети - по ТЕЦ. На щастя, постраждалих немає. Ворог атакує ці обʼєкти не вперше. На місці працюють рятувальники", - інформує Лунін.

Він зазначив, що Кременчуцький НПЗ і ТЕЦ за час повномасштабної війни зазнали найбільших атак і руйнувань серед усієї інфраструктури Полтавської області.

Нагадаємо, сьогодні вранці стало відомо, що російські війська атакували ракетами Кременчук. Попередньо повідомлялося, що ворог випустив від шести до восьми ракет потрапили по нафтопереробному заводу та інших об'єктах інфраструктури міста.

Додамо, раніше росіяни вже завдавали ударів ракетами по Кременчуцькому НПЗ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КременчукНПЗракетный ударКременчуцький НПЗ