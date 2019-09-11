Появились подробности обысков в "ПриватБанке"

Обыски в "ПриватБанке" в Днепре прошли в трех зданиях, сотрудников подозревают в растрате чужого имущества. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции в Днепропетровской области.

По сообщению полиции, обыски прошли в соответствии с решением Октябрьского районного суда Днепра.

"Во время досудебного расследования предварительно было установлено, что должностные лица, злоупотребляя своим служебным положением, совершили растрату чужого имущества в крупных размерах. В настоящее время досудебное расследование продолжается", - рассказали в полиции.

Напомним, ранее в пресс-службе банка сообщили, что основанием для обыска стало якобы превышение должностными лицами банка своих полномочий при заключении договоров с ведущими международными и украинскими рекрутинговыми, консалтинговыми и юридическими компаниями.

Отмечается, что следственные действия уголовного производства открыты по ч. 1 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением).

Ранее РБК-Украина сообщало, что 10 сентября президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с бизнесменом Игорем Коломойским, бывшим владельцем "ПриватБанка". По данным пресс-службы, во время встречи Зеленский и Коломойский обсудили вопросы ведения бизнеса в Украине.

Также сообщалось, что 11 сентября прошли обыски в "Укргаздобычи". В результате обысков была выкрыта схема отмывания средств должностными лицами компании.