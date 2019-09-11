З'явилися подробиці обшуків в "ПриватБанку"

Обшуки в "ПриватБанку" в Дніпрі пройшли в трьох будівлях, співробітників підозрюють в розтраті чужого майна. Про це повідомили в прес-службі Національної поліції в Дніпропетровській області.

За повідомленням поліції, обшуки пройшли у відповідності з рішенням Жовтневого районного суду Дніпра.

"Під час досудового розслідування попередньо було встановлено, що посадові особи, зловживаючи своїм службовим становищем, здійснили розтрату чужого майна у великих розмірах. В даний час досудове розслідування триває", - розповіли в поліції.

Нагадаємо, раніше в прес-службі банку повідомили, що підставою для обшуку стало нібито перевищення посадовими особами банку своїх повноважень при укладанні договорів з провідними міжнародними та українськими рекрутинговими, консалтинговими та юридичними компаніями.

Зазначається, що слідчі дії кримінального провадження відкриті по 1 ч. ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем).

Раніше РБК-Україна повідомляло, що 10 вересня президент України Володимир Зеленський провів зустріч з бізнесменом Ігорем Коломойським, колишнім власником "Приватбанку". За даними прес-служби, під час зустрічі Зеленський і Коломойський обговорили питання ведення бізнесу в Україні.

Також повідомлялося, що 11 вересня пройшли обшуки в "Укргазвидобування". В результаті обшуків була выкрыта схема відмивання коштів посадовими особами компанії.