ru ua
Вт, 03 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Появились подробности будущего выступления Джонсона перед Верховной Радой

Новина українською →
Вторник 03 мая 2022 03:04
Появились подробности будущего выступления Джонсона перед Верховной Радой Фото: премьер-министр Великобритании Борис Джонсон (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 3 мая выступит с виртуальным обращением к депутатам Верховной рады Украины. При этом стало известно, о чем будет говорить глава британского правительства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

В своем выступлении Джонсон проведет параллель между украинским парламентом и британским парламентом во время Второй мировой войны.

Поскольку Россия пытается сосредоточить свое внимание на южных и восточных регионах Украины после неудачной попытки взять Киев, Джонсон попытается поднять боевой дух украинцев.

"Когда моя страна столкнулась с угрозой вторжения во время Второй мировой войны, наш парламент - как и ваш - продолжал собираться на протяжении всего конфликта, а британский народ проявлял такое единство и решимость, что мы помним время величайшей опасности, как наш звездный час", - заявит премьер-министр.

Он также отметит, что это звездный час Украины, эпическая глава в национальной истории, которую будут помнить и рассказывать будущие поколения.

"Ваши дети и внуки скажут, что украинцы научили мир тому, что грубая сила агрессора ничего не значит против моральной силы народа, решившего быть свободным", - скажет Джонсон.

Ожидается, что премьер-министр также объявит во вторник о предоставлении Украине нового пакета помощи в размере 300 миллионов фунтов стерлингов.

Напомним, в Белом доме заявили, что президент США Джо Байден хочет посетить Украину, но планов пока нет.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Борис Джонсон Верховная рада
NEWS
69-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
69-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Месяц после Стамбула. Получит ли Украина "гарантии безопасности" от Запада
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Месяц после Стамбула. Получит ли Украина "гарантии безопасности" от Запада