ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Появились подробности гибели Кутового

Новости » Происшествия    21.10.2019 - 20:49
Появились подробности гибели Кутового
Фото: Тарас Кутовой (minagro.gov.ua)

Вертолет упал и разбился на территории частного домовладения

Вертолет с бывшим министром аграрной политики и продовольствия Украины Тарасом Кутовым упал и разбился на территории частного домовладения. Об этом заявил начальник полиции Полтавской области Андрей Замахина, передают местные СМИ.

Как сообщается, Кутовой и ранее пользовался этим вертолетом.

"Все произошло в селе Тарасенково Оржицкого района. Упал вертолет, в результате чего погиб бывший министр агрополитики и продовольствия Тарас Кутовой, упал практически во двор к людям. Сам Кутовой ранее пользовался этим вертолетом. Место трагедии мы окружили и завтра ожидаем приезда экспертов из Киева" - заявил начальник полиции.

Напомним, в понедельник, 21 октября, вблизи села Тарасенково Оржицкого района Полтавской области разбился вертолет "Робинсон - 44", в результате чего погиб один человек. Вертолет следовал из Киева в Полтавскую область. Позже стало известно, что за штурвалом вертолета находился экс-министр аграрной политики Тарас Кутовой.

Ранее РБК-Украина сообщало, что 4 октября вблизи международного аэропорта "Львов" совершил аварийную посадку военный самолет Ан-12. Самолет исчез с радаров за 13 км до аэропорта. Спасатели обнаружили Ан-12 за 1,5 км до взлетно-посадочной полосы. В результате инцидента погибли пять человек экипажа, трем удалось выжить.

В крушении вертолета в Полтавской области погиб экс-министр Кутовой В Полтавской области разбился вертолет, есть погибший
Новости Украины Полтавская областькрушениеавиакатастрофа
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь