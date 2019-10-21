З'явилися подробиці загибелі Кутового

Фото: Тарас Кутовий (minagro.gov.ua)

Вертоліт впав і розбився на території приватного домоволодіння

Вертоліт з колишнім міністром аграрної політики та продовольства України Тарасом Кутовим упав і розбився на території приватного домоволодіння. Про це заявив начальник поліції Полтавської області Андрій Замахина, передають місцеві ЗМІ.

Як повідомляється, Кутовий і раніше користувався цим вертольотом.

"Все сталося в селі Тарасенково Оржицького району. Впав вертоліт, в результаті чого загинув колишній міністр агрополітики і продовольства Тарас Кутовий, впав практично у двір до людей. Сам Кутовий раніше користувався цим вертольотом. Місце трагедії ми оточили і завтра очікуємо приїзду експертів з Києва", - заявив начальник поліції.

Нагадаємо, у понеділок, 21 жовтня, поблизу села Тарасенково Оржицького району Полтавської області розбився вертоліт "Робінсон - 44", в результаті чого загинула одна людина. Вертоліт прямував з Києва у Полтавську область. Пізніше стало відомо, що за штурвалом вертольота знаходився екс-міністр аграрної політики Тарас Кутовий.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що 4 жовтня поблизу міжнародного аеропорту "Львів" здійснив аварійну посадку військовий літак Ан-12. Літак зник з радарів за 13 км до аеропорту. Рятувальники виявили Ан-12 за 1,5 км до злітно-посадкової смуги. В результаті інциденту загинули п'ять осіб екіпажу, трьом вдалося вижити.