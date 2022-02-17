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Появились подозрительные люди и транспорт? В каких случаях звонить в полицию

Автор: Юлия Бойко

На фоне угрозы вторжения России украинцев просят проявлять бдительность. И обращаться в полицию, как только они увидят подозрительных людей или транспорт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг замглавы Нацполиции Александра Фацевича.

По его словам, для срочного звонка в полицию может быть несколько поводов.

"Если человек подозрительно себя ведет, нервничает, в том числе, если имеет при себе сумку, в которой может быть оружие, или оставил вещи в общественном транспорте, общественном месте", - отметил Фацевич.

Проявить особую бдительность он призвал жителей маленьких поселков в приграничных районах.

"Там, где все друг друга знают. Если появляются люди, которых вы не знаете, и пусть это будут гости, друзья в гости приехали, мы лучше лишний раз проверим", - добавил он.

Напомним, по словам Фацевича, 20 февраля в день памяти героев Небесной сотни не исключены российские провокации, в том числе против своих дипломатических учреждений в Украине.

Он также заявил, что любителей "русского мира" будут задерживать.

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Вторжение России в Украину