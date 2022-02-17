Любителей "русского мира" мы будем задерживать, - замглавы Нацполиции
Фото: замглавы Национальной полиции Украины Александр Фацевич (Виталий Носач, РБК-Украина)
Замглавы Национальной полиции Украины Александр Фацевич заявил, что любителей "русского мира" будут задерживать. Их привлекут к ответственности.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на брифинг замглавы Нацполиции.
По его словам, Нацполиция и все структуры МВД готовы реагировать на все внутренние риски.
"Любителей "русского мира" мы будем задерживать и привлекать к ответственности, на все риски мы будем оперативно реагировать", - заявил он.
Напомним, в Украине правоохранители усиленный режим несения службы могут продлить после 20 февраля.
Отметим, прямо сейчас на Донбассе происходит обострение ситуации. Боевики обстреляли уже более 20 населенных пунктов.