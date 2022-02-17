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З'явилися підозрілі люди і транспорт? В яких випадках дзвонити в поліцію

Автор: Юлія Бойко

На тлі загрози вторгнення Росії українців просять проявляти пильність. І звертатися до поліції, як тільки вони побачать підозрілих людей або транспорт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг заступника голови Нацполіції Олександра Фацевича.

За його словами, для термінового дзвінка в поліцію може бути кілька приводів.

"Якщо людина підозріло поводиться, нервує, в тому числі, якщо має при собі сумку, в якій може бути зброя, або залишила речі в громадському транспорті, громадському місці", - зазначив Фацевич.

Проявити особливу пильність він закликав жителів маленьких селищ у прикордонних районах.

"Там, де всі один одного знають. Якщо з'являються люди, яких ви не знаєте, і нехай це будуть гості, друзі в гості приїхали, ми краще зайвий раз перевіримо", - додав він.

Нагадаємо, за словами Фацевича, 20 лютого в день пам'яті Героїв Небесної Сотні не виключені російські провокації, в тому числі проти своїх дипломатичних установ в Україні.

Він також заявив, що любителів "русского мира" будуть затримувати.

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Вторгнення Росії до України