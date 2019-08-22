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З'явилися перші подробиці розстрілу адвоката у Кропивницькому

Новини » Надзвичайні події    22.08.2019 - 14:41
З'явилися перші подробиці розстрілу адвоката у Кропивницькому
Ілюстративне фото (wikimapia.org)

Загиблий – колишній правоохоронець Олександр Іванов

З'явилися перші подробиці розстрілу адвоката у Кропивницькому. Про це повідомляє місцеве видання "Центральноукраїнське бюро новин".

Вказано, що загиблий - колишній правоохоронець.

Зазначається, що чоловіка розстріляли з червоного ВАЗ-2109 близько 11:40 сьогодні, 22 серпня. Стрілок утік з місця злочину.

Вказано, що Іванов раніше працював на керівних посадах в обласному главку, зокрема заступником начальника ГУ НП в області зі слідства. До цього був начальником Ленінського райвідділу в тоді ще Кіровограді.

Додамо також, в обласному управління Національної поліції підтвердили факт злочину.

Як писало РБК-Україна раніше, в Кропивницькому біля слідчого ізолятора розстріляли адвоката. Зазначалося, що невідомі з автомобіля здійснили обстріл з автоматичної зброї. Адвокат загинув на місці. Місцеві ЗМІ повідомляли про ще одного постраждалого.

Нагадаємо, 18 серпня у Чернігові невідомі біля пішохідного мосту розстріляли двох людей, підозрюваних затримали під час спецоперації. Так, у поліцію звернулися місцеві жителі з інформацією про стрілянину поблизу пішохідного мосту. На місці поліцейські виявили тіла чоловіка та жінки зі слідами насильницької смерті.

Додамо також, в Умані Черкаської області невідомі особи обстріляли автомобіль, що належить подружжю викладачів, які працюють в місцевому вищому навчальному закладі.

У Кропивницькому біля СІЗО розстріляли адвоката У Чернігові біля пішохідного мосту розстріляли двох осіб
Новини України КропивницькийадвокатСтрільба
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