ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Чернигове возле пешеходного моста расстреляли двух человек

Новости » Происшествия    18.08.2019 - 15:49
В Чернигове возле пешеходного моста расстреляли двух человек
Фото: место преступления (gorod.cn.ua)

Подозреваемых в двойном убийстве задержали в ходе спецоперации

В Чернигове неизвестные возле пешеходного моста расстреляли двух человек, подозреваемых задержали в ходе спецоперации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Черниговской области.

Сообщается, что накануне вечером в полицию обратились местные жители с информацией о стрельбе вблизи пешеходного моста. На месте полицейские обнаружили тела мужчины и женщины со следами насильственной смерти.

"По горячим следам полиция задержала двух мужчин, которые ехали на автомобиле, принадлежащем убитым. В ходе обыска у них обнаружили и изъяли оружие. Мужчины задержаны", - говорится в сообщении.

В полиции отметили, что открыты уголовные производства по части 3 статьи 289 Уголовного кодекса Украины - незаконное завладение транспортным средством, а также по части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины - умышленное убийство. Назначен ряд экспертиз. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, ранее сообщалось, что в Ахтырке Сумской области мужчина устроил стрельбу в кафе. В результате инцидента есть пострадавший, однако его жизни ничто не угрожает.

На границе с Румынией со стрельбой остановили автомобиль, есть раненый
Новости Украины ЧерниговпреступленияСтрельба
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь