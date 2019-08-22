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В Кропивницком возле СИЗО расстреляли адвоката

Новости » Происшествия    22.08.2019 - 13:56
В Кропивницком возле СИЗО расстреляли адвоката
Фото: СИЗО №6 (wikimapia.org)

Неизвестные из автомобиля совершили обстрел из автоматического оружия

В Кропивницком возле следственного изолятора расстреляли адвоката. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Национальной ассоциации адвокатов Украины.

Убийство произошло на улице Куропятникова у здания СИЗО №6.

"Ориентировочно в 11:45 в Кропивницком убит адвокат Александр Иванов. Убийство произошло по ул. Куропятникова у здания СИЗО №6. Неизвестные из автомобиля совершили обстрел из автоматического оружия. Адвокат погиб на месте. Местные СМИ сообщают о еще одном пострадавшем", - говорится в сообщении ассоциации.

Сейчас на месте преступления работает следственная группа.

Как писало РБК-Украина, 18 августа в Чернигове неизвестные возле пешеходного моста расстреляли двух человек, подозреваемых задержали в ходе спецоперации. Так, в полицию обратились местные жители с информацией о стрельбе вблизи пешеходного моста. На месте полицейские обнаружили тела мужчины и женщины со следами насильственной смерти.

Напомним также, в Умани Черкасской области неизвестные лица обстреляли автомобиль, принадлежащий семейной паре преподавателей, которые работают в местном высшем учебном заведении.

Возле Киева военный под наркотиками застрелил мужчину В Чернигове возле пешеходного моста расстреляли двух человек
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