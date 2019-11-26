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Появились новые подробности расследования убийства журналистки на Мальте

Новости » Политика     26.11.2019 - 19:52
Появились новые подробности расследования убийства журналистки на Мальте
Фото: Дафне Каруана Галициа (twitter/mediamediatwi)

Два топ-чиновника подали в отставку

После того как правительство Мальты спустя два года после убийства журналистки Дафне Каруаны Галиции распорядилось начать открытое расследование, два высокопоставленных чиновника в правительстве подали в отставку. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

Сообщается, что со своих должностей ушли руководитель аппарата премьер-министра Мальты Кит Шембри и министр туризма Конрад Мицци.

В то же время глава Министерства экономики Крис Кардона объявил, что он приостанавливает исполнять обязанности министра на время расследования и судебных разбирательств.

Отметим, что убитая журналистка занималась разоблачением коррупции среди политической и деловой элиты Мальты. В своих расследованиях она утверждала, что Шембри и Мицци были причастны к коррупционным схемам. Оба чиновника это отрицали.

Напомним, в декабре 2017 года по делу об убийстве на Мальте журналистки Дафны Каруаны Галиции полиция выдвинула обвинения трем подозреваемым. Они обвинены в изготовлении взрывного устройства, которое было подложено в автомобиль журналистки.

Как сообщало РБК-Украина, правительство Мальты спустя два года после убийства журналистки Дафне Каруаны Галиции распорядилось начать открытое расследование. Также открытое расследование является выполнением решения Совета Европы, который требовал начать процесс до 26 сентября 2019 года.

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