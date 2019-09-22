Мальта начинает расследование убийства журналистки, расследовавшей коррупцию в правительстве

Фото: Дафне Каруана Галициа (twitter/mediamediatwi)

Расследование является выполнением требования Совета Европы

Правительство Мальты спустя два года после убийства журналистки Дафне Каруаны Галиции распорядилось начать открытое расследование. Как передает РБК-Украина, об этом сообщила пресс-служба правительства.

Цель расследования - выяснить, возможно ли было защитить журналистку. Такой доклад от следствия потребовал премьер-министр страны Джозеф Мускат. Он дал указание расследовательской комиссии подготовить доклад в течение девяти месяцев, пишет DW.

Также открытое расследование является выполнением решения Совета Европы, который требовал начать процесс до 26 сентября 2019 года.

Решение правительства Мальты уже прокомментировала генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич.

"Свобода выражения мнений не может быть гарантирована без защиты и полного уважения журналистов", - сказала она.

Secretary General

Pejcinovic-Buric welcomes #Malta will hold a public inquiry into the murder of journalist #Daphne #Caruana-Galizia: “Freedom of expression cannot be guaranteed without protection and full respect for journalists.” #ECHR #Mediafreedom pic.twitter.com/vieKp2eCsc — Daniel Holtgen (@CoESpokesperson) September 21, 2019

Напомним, в декабре 2017 года по делу об убийстве на Мальте журналистки Дафны Каруаны Галиции полиция выдвинула обвинения трем подозреваемым. Они обвинены в изготовлении взрывного устройства, которое было подложено в автомобиль журналистки.

Дафне Каруана Галиция погибла осенью 2017 года, когда в арендованном ею автомобиле сработало дистанционное взрывное устройство. Незадолго до своей гибели Каруана Галиция занималась антикоррупционным расследованием в отношении главы правительства республики и двух его ближайших помощников. Также перед смертью Галиция заявляла о том, что ей угрожают.

В июле 2018 года генпрокуратура Мальты заявила, что следствие не смогло доказать коррупционные связи премьер-министра Джозефа Муската.