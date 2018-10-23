Убитую на Мальте журналистку посмертно наградили премией Transparency International

Фото: Дафна Каруана Галициа (twitter/mediamediatwi)

Мальтийская журналистка Дафна Каруана Галициа и испанский разоблачитель коррупции Ана Гарридо Рамос стали победительницами Anti Corruption Award

Мальтийский журналистка Дафна Каруана Галициа, которую убили за ее разоблачительные статьи о коррупционерах, посмертно получила престижную антикоррупционную награду мира от Transparency International - Anti Corruption Award. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TI.

Также награду получила испанский разоблачитель коррупции Ана Гарридо Рамос. Она ранее работала в мэрии Боадилье. В 2009 году женщина подала в испанский профсоюз 300 страниц досье с доказательствами коррупционных нарушений в мэрии. Позже эта история получила название "дело Гюртель".

"Она раскрывала схему, связанную с государственными контрактами, пожертвованиями и взятками тогдашней правящей партии. Благодаря ей правительство ушло в отставку в июне 2018 года. Однако сама Ана пострадала от жестокой кампании преследования", - сообщает ТІ.

Дафна Каруана Галициа, которая погибла в возрасте 53 лет из-за взрыва машины, вскрыла десятки коррупционных скандалов с участием влиятельных политиков и других лиц на Мальте и за ее пределами.

Со времени ее убийства 16 октября 2017 года власти Мальты открылы уголовное дело в отношении подозреваемых.

Напомним, в июле 2018 года генеральный прокурор Мальты снял обвинения с премьера страны Джозефа Муската, которого подозревали в злоупотреблениях х и получении выгоды от тайной оффшорной компании. Это дело расследовалось 15 месяцев после того, как Дафна Каруана Галициа обнародовала информацию, что жена пермьера Мишель владела компанией Egrant, которая фигурировала в офшорном скандале и отмывала деньги компании, связанной с семьей президента Азербайджана.

Мальтийская журналистка погибла 16 октября 2017 года во время взрыва ее автомобиля. Взрыв был настолько мощным, что ее машина Peugeot 108, вылетела с дороги, а ее обломки разбросало по полю. За 15 дней до смерти журналистка подавала в полицию заявления о том, что ей угрожают.