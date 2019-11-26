ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

З'явилися нові подробиці розслідування вбивства журналістки на Мальті

Новини » Політика     26.11.2019 - 19:52
З'явилися нові подробиці розслідування вбивства журналістки на Мальті
Фото: Дафне Каруана Галіціа (twitter/mediamediatwi)

Два топ-чиновники подали у відставку

Після того як уряд Мальти через два роки після вбивства журналістки Дафне Каруани Галіції розпорядився почати відкрите розслідування, два високопоставлених чиновника в уряді подали у відставку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.

Зазначається, що зі своїх посад пішли керівник апарату прем'єр-міністра Мальти Кіт Шембрі і міністр туризму Конрад Міцці.

У той же час глава Міністерства економіки Кріс Кардона оголосив, що він припиняє виконувати обов'язки міністра на час розслідування і судових розглядів.

Зазначимо, що вбита журналістка займалась викриттям корупції серед політичної та ділової еліти Мальти. У своїх розслідуваннях вона стверджувала, що Шембрі і Міцці були причетні до корупційних схем. Обидва чиновника це заперечували.

Нагадаємо, в грудні 2017 року щодо справи про вбивство на Мальті журналістки Дафни Каруани Галіції поліція висунула звинувачення трьом підозрюваним. Вони звинувачені у виготовленні вибухового пристрою, який було покладено в автомобіль журналістки.

Як повідомляло РБК-Україна, уряд Мальти через два роки після вбивства журналістки Дафне Каруани Галіції розпорядився почати відкрите розслідування. Також відкрите розслідування є виконанням рішення Ради Європи, який вимагав почати процес до 26 вересня 2019 року.

У поліції розповіли про розслідування ДТП з Кулебой У Раді назвали число дітей, які загинули з початку конфлікту на Донбасі
Новини України розслідуванняМальтапреступления
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся