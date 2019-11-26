З'явилися нові подробиці розслідування вбивства журналістки на Мальті

Фото: Дафне Каруана Галіціа (twitter/mediamediatwi)

Два топ-чиновники подали у відставку

Після того як уряд Мальти через два роки після вбивства журналістки Дафне Каруани Галіції розпорядився почати відкрите розслідування, два високопоставлених чиновника в уряді подали у відставку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.

Зазначається, що зі своїх посад пішли керівник апарату прем'єр-міністра Мальти Кіт Шембрі і міністр туризму Конрад Міцці.

У той же час глава Міністерства економіки Кріс Кардона оголосив, що він припиняє виконувати обов'язки міністра на час розслідування і судових розглядів.

Зазначимо, що вбита журналістка займалась викриттям корупції серед політичної та ділової еліти Мальти. У своїх розслідуваннях вона стверджувала, що Шембрі і Міцці були причетні до корупційних схем. Обидва чиновника це заперечували.

Нагадаємо, в грудні 2017 року щодо справи про вбивство на Мальті журналістки Дафни Каруани Галіції поліція висунула звинувачення трьом підозрюваним. Вони звинувачені у виготовленні вибухового пристрою, який було покладено в автомобіль журналістки.

Як повідомляло РБК-Україна, уряд Мальти через два роки після вбивства журналістки Дафне Каруани Галіції розпорядився почати відкрите розслідування. Також відкрите розслідування є виконанням рішення Ради Європи, який вимагав почати процес до 26 вересня 2019 року.