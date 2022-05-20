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Появились кадры с камеры волонтера "Тайры", попавшей в плен в Мариуполе

Фото: появились кадры с камеры волонтера "Тайры", попавшей в плен в Мариуполе (facebook.com/ctrs.mou)
Автор: Артур Родивилов

Агентство Associated Press опубликовало видео украинского парамедика "Тайры" (Юлии Паевской), снятое в Мариуполе. Сейчас она находится в плену.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP.

В агентстве утверждают, что 15 марта сотрудник полиции передал видеокарту группе журналистов AP, которые снимали войну в Мариуполе.

"Тайра" связалась с ними по рации полицейского и попросила вывезти видео из города. На следующий день, 16 марта, она пропала, позже российская пропаганда показала ее интервью в плену.

Карта, по словам журналистов, была спрятана внутри гигиенического тампона и так проехала 15 российских блокпостов. На ней 256 ГБ хроники с комментариями Паевской.

24 февраля, в первый день войны, камера зафиксировала, как волонтер пытается перевязывать открытую рану на голове украинского солдата. Через два дня она просит коллег дать одеяло раненому солдату РФ.

Позже той же ночью снято, как медики пытаются спасти маленьких брата и сестру. Мальчик умирает, "Тайра" закрывает ему глаза.

Напомним, вчера, 16 мая 2022 года, началась операция по выходу защитников Мариуполя с "Азовстали". Накануне вышли порядка 260 раненых бойцов, которых отправили в оккупированные Новоазовск и Оленовку.

Командир полка "Азов" Денис Прокопенко заявил, что это его решение, одобренное высшим военным руководством Украины. По факту защитников Мариуполя планируется обменять на пленных российских военных.

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Мариуполь