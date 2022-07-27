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Появились фото последствий утреннего обстрела Харькова и колледжа под городом

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Харьков, Среда 27 июля 2022 14:23
Появились фото последствий утреннего обстрела Харькова и колледжа под городом Фото: появились фото последствий утреннего обстрела Харькова и колледжа под городом (t.me/synegubov)
Автор: Мария Кучерявец

Опубликованы фото последствия сегодняшних обстрелов Харькова и области. Сегодня утром враг атаковал Индустриальный район города и колледж Чугуевского района.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова в Telegram.

"Враг снова применил против гражданских объектов ракеты С-300. Объект инфраструктуры в Харькове и здание колледжа частично разрушены, в результате попадания горели 10 автомобили", - написал глава области под фото.

Он добавил, что на месте работают спасательные службы и правоохранители, которые документируют очередные преступления российских оккупантов против мирного населения Харьковской области.

Фото: появились фото последствий утреннего обстрела Харькова и колледжа под городом (t.me/synegubov)

Напомним, об обстреле Харькова стало известно сегодня рано утром, сообщалось, что враг применил по Индустриальному районы ракеты С-300. Повреждено объекты гражданской и критической инфраструктуры.

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