З'явилися фото наслідків ранкового обстрілу Харкова та коледжу під містом
Опубліковані фото наслідки сьогоднішніх обстрілів Харкова та області. Сьогодні вранці ворог атакував Індустріальний район міста та коледж Чугуївського району.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова в Telegram.
"Ворог знову застосував проти цивільних об'єктів ракети С-300. Об'єкт інфраструктури у Харкові та будівля коледжу частково зруйновані, внаслідок влучання горіли 10 автомобілі", - написав очільник області під фото.
Він додав, що на місці працюють рятувальні служби та правоохоронці, які документують чергові злочини російських окупантів проти мирного населення Харківської області.
Фото: з'явилися фото наслідків ранкового обстрілу Харкова та коледжу під містом (t.me/synegubov)
Нагадаємо, про обстріл Харкова стало відомо сьогодні рано вранці, повідомлялося, що ворог застосував по Індустріальному райони ракети С-300. Пошкоджено об'єкти цивільної та критичної інфраструктури.
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